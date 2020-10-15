Петербург (ATP). Рублев, Шаповалов, Чорич вышли в полуфинал, Хачанов проиграл Раоничу

В пятницу на турнире ATP в Санкт-Петербурге Андрей Рублев отдал три гейма Кэмерону Норри, Денис Шаповалов победил Стэна Вавринку.
Борна Чорич обыграл Рейлли Опелку, Карен Хачанов не справился с Милошем Раоничем.
Сетка турнира здесь.
Санкт-Петербург, Россия
12 – 18 октября 2020
ATP 500
Призовой фонд – 1 243 790 долларов
Крытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 16 октября, 13.00
- Дата проведения
- 16 октября, 18.30
- Дата проведения
- 16 октября, 14.30
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00