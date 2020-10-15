Петербург (ATP). Рублев, Шаповалов, Чорич вышли в полуфинал, Хачанов проиграл Раоничу

Теги результаты ATP St. Petersburg Open Теннис

В пятницу на турнире ATP в Санкт-Петербурге Андрей Рублев отдал три гейма Кэмерону Норри, Денис Шаповалов победил Стэна Вавринку.

Борна Чорич обыграл Рейлли Опелку, Карен Хачанов не справился с Милошем Раоничем.

Сетка турнира здесь.

St. Petersburg Open

Санкт-Петербург, Россия

12 – 18 октября 2020

ATP 500

Призовой фонд – 1 243 790 долларов

Крытые корты, хард

1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) Кэмерон Норри (Великобритания)
6:2|6:1
Дата проведения
16 октября, 13.00
Онлайн матча

 

Милош Раонич (Канада) Карен Хачанов (Россия)
6:1|7:6
Дата проведения
16 октября, 18.30
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Стэн Вавринка (Швейцария)
6:4|7:5
Дата проведения
16 октября, 14.30
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия) Рейлли Опелка (США)
7:6|6:3
Дата проведения
16 октября, 16.00
Онлайн матча

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