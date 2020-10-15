Петербург (ATP). Рублев, Шаповалов, Чорич вышли в полуфинал, Хачанов проиграл Раоничу

В пятницу на турнире ATP в Санкт-Петербурге Андрей Рублев отдал три гейма Кэмерону Норри, Денис Шаповалов победил Стэна Вавринку.

Борна Чорич обыграл Рейлли Опелку, Карен Хачанов не справился с Милошем Раоничем.

Сетка турнира здесь.

St. Petersburg Open

Санкт-Петербург, Россия

12 – 18 октября 2020

ATP 500

Призовой фонд – 1 243 790 долларов

Крытые корты, хард

1/4 финала