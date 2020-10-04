«Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак», все усилия прилагал. Не его вина, что не получилось». Трахтенберг об игроке «Зенита»

Бывший пресс-атташе «Спартака» рассказал, что полузащитник Юрий Жирков всю жизнь мечтал оказаться в московском клубе.

« всю жизнь мечтал играть за «Спартак», все усилия прилагал, чтобы играть за красно-белых. Но не его вина, что он ни разу не сыграл за «Спартак».

Даже когда мы в Лондоне с «Челси» играли (на групповом этапе Лиги чемпионов-2010/11, когда москвичи уступили со счетом 0:2, а Жирков отметился голом – прим. Sports.ru), он меня попросил завести его в раздевалку к Карпину и поговорить: когда меня уже возьмет «Спартак». Но, повторяю, не все было в его силах.

А он еще когда в Тамбове играл, и с детства всегда болел за «Спартак», – сказал Трахтенберг в эфире YouTube-канала «Спартака».

В ходе своей карьеры Жирков выступал за «Спартак» из Тамбова, ЦСКА, «Анжи» и московское «Динамо». С 2016 года он играет за «Зенит».