Черчесов о призыве голосовать за поправки: «Делал это от души. Поддерживаю президента»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему призывал принять участие в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституции РФ.

– Сейчас много вопросов Евгению Плющенко, почему он призывал голосовать за поправки в Конституцию. Он отвечает, что делал это от души.

– Я тоже делал от души. И если помните, то говорил о своем. О спорте. И это мнение, с которым вы можете не согласиться. Но я выбираю для себя то, во что верю.

Я говорил не про абстрактные вещи – речь была про спортивные площадки, про развитие детских талантов, про то, что мне ближе.

– Но голосовали-то за все поправки разом, и вы говорили, что верите в президента Российской Федерации и поддерживаете его.

– И сегодня могу сказать, что поддерживаю президента Российской Федерации. Но я футбольный тренер, и не хотел бы много говорить о политике. Только о футболе, – сказал Черчесов.

Черчесов призвал голосовать по поправкам – считает, что они на пользу детскому спорту. Обнуление сроков Путина он тоже поддерживал