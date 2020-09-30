Петербург может лишиться матчей Евро-2020 из-за пандемии (The Sun)

В УЕФА обсуждают возможное сокращение числа городов, которые примут матчи Евро-2020.

Турнир был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Его должны принять 12 городов в 11 странах.

По данным The Sun, в УЕФА сейчас склоняются к тому, что проведение европейского первенства в 12 городах практически неосуществимо.

При худшем раскладе турнир проведут в одной стране на четырех стадионах. Для команд будут организованы пузыри.

The Sun отмечает, что если УЕФА все же будет сокращать число городов, где пройдет Евро, то в числе первых городов, от которых откажутся, будут Баку, Санкт-Петербург и Бильбао.

На петербургском стадионе «Газпром Арена» запланировано проведение трех матчей группового этапа Евро-2020 и одной игры 1/4 финала.