36-летний Погребняк вернулся в «Урал»

Нападающий Павел Погребняк вернулся в «Урал».

36-летний форвард заключил контракт и был заявлен для участия в РПЛ.

Погребняк будет выступать в «Урале» под 9-м номером и отправится вместе с командой в Тулу на матч 11-го тура.

Футболист играл за «Урал» на протяжении двух предыдущих сезонов. За это время он провел 27 матчей в РПЛ и забил 6 мячей. Также на его счету 2 гола в 6 матчах Кубка России.

По завершению срока действия контракта Погребняк покинул «Урал» в статусе свободного агента, но спустя два с половиной месяца было принято решение о возобновлении сотрудничества.

Погребняк также выступал за «Спартак», «Зенит», «Штутгарт», «Динамо» и другие клубы.

Фото: сайт «Урала»

Главные трансферы РПЛ этой осени: Погребняк – из «Урала» в «Урал», Нойштедтер – из «Динамо» в «Динамо», Кузяев – из «Зенита» в «Зенит»