Нули России с Венгрией, Казарцев назначен на матч РПЛ, Шварц принял «Динамо», технарь «Наполи», АПЛ не сократят и другие новости утра

1. Сборная России не забила Венгрии (0:0) в 4-м туре Лиги наций. Российская команда не побеждает три матча подряд – 2 ничьих, 1 поражение, 2 забитых мяча. Стоит отметить, что Россия не забила впервые с ноября 2018-го, результативная серия составила 14 матчей.

Впрочем, этот результат не поколебал турнирной ситуации: команда Станислава Черчесова все еще идет первой в группе ЛН после 4 туров. Турция и Сербия в параллельном матче также сыграли вничью.

Кстати, Артем Дзюба догнал Акинфеева и Широкова по матчам в качестве капитана сборной России.

2. «Динамо» назначило немецкого специалиста Сандро Шварца главным тренером. Андрей Воронин и Волкан Булут вошли в штаб.

3. «Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом». Также с клуба сняли 1 очко. Это решение спортивного судьи, «Наполи» собирается подать апелляцию.

4. КХЛ. «Магнитка» победила «Авангард» впервые в сезоне после двух поражений. «Сочи» уступил СКА, «Йокерит» победил ЦСКА и другие результаты.

5. В других матчах Лиги наций Италия сыграла вничью с Нидерландами, Франция в гостях победила Хорватию, Англия вдесятером уступила Дании. Все результаты – здесь.

6. Судья Василий Казарцев назначен на игру «Ротор» – «Тамбов». Сообщалось, что его отстранят от РПЛ до 2021 года.

Игру ЦСКА – «Динамо» будет судить Безбородов, на матч «Химки» – «Спартак» назначен Левников, остальные рефери – тут.

7. Спортивный директор Хавьер Рибальта может уйти из «Зенита» по истечении контракта. Он недоволен некоторыми аспектами работы.

8. Арбитра Евгения Турбина временно отстранили от судейства в РПЛ после матча «Сочи» – «Ростов». Он будет работать в ФНЛ.

9. Фанаты «Спартака» поддержали бойкот ростовских болельщиков: «Мы вновь стали свидетелями полицейского беспредела».

10. Канадский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса.

11. Трансферные новости. «Краснодар» и «Ростов» ведут переговоры о трансфере Ионова. «Динамо» договорилось об аренде Ристовски. Защитник «Спортинга» не хочет этого трансфера. «Зенит» арендует Чистякова и продаст «Ростову» Терентьева за 300 тысяч евро. Мозес будет получать меньше 3 млн евро в год в «Спартаке» и прилетит в Москву 15-16 октября для подписания контракта.

«Боруссия» не продаст Санчо зимой даже за 120 млн евро.

12. У хавбека «Ювентуса» Уэстона Маккенни обнаружен коронавирус. Команда изолировалась, она может тренироваться и играть, но футболистам запрещено контактировать с кем-либо за пределами группы.

Тем временем Криштиану Роналду, который ранее сдал положительный тест, прилетел в Турин и изолировался дома. Вероятно, это позволит ему вовремя сдать тест на вирус перед игрой с «Барсой».

13. АПЛ не будет сокращена до 18 команд. Реформу предлагали «МЮ» и «Ливерпуль».

14. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли может продолжить карьеру в «Рено». В этом случае его заменит Алекс Албон.

15. В третий день турнира ATP в Санкт-Петербурге Даниил Медведев победил Ришара Гаске, Павел Котов проиграл Юго Эмберу. Карен Хачанов, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин вышли во второй круг. Стэн Вавринка обыграл Евгения Донского.

16. Евролига. «Плюс один» от Клайберна помог ЦСКА вырвать победу у «Фенербахче» в овертайме, «Химки» уступили «Реалу» и другие результаты.

Кроме того, Евролига присудила петербургскому «Зениту» два технических поражения. В клубе вспышка коронавируса.

17. Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом 12 декабря на UFC 256.

18. «Зенит» выкатил крутой ролик-комикс к Лиге чемпионов в стилистике времен Российской империи. Семак представлен адмиралом, Ерохин выступает в образе зоркого лейтенанта, защищающего границы от внезапных вторжений, Малком и Дуглас Сантос – артиллеристы, обеспечивающие огневую поддержку. Ракицкий изображен казаком, а Сердар Азмун – принцем Персии.

19. Экономист, помогавший бывшему президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, высказал мнение, что у каталонского клуба могут возникнуть серьезные финансовые проблемы: «Барсе» может не хватить денег на выплату зарплаты. Дело не в вирусе, это ложь руководства».

Цитаты дня.

«Карабах признан частью Азербайджана, хоть и незаконно оккупирован сейчас». Озил призвал Армению соблюдать решение ООН

«Леха, куда ж тебя... Если только администратором или аниматором». Перепалка Плющенко и Ягудина о переманивании в фигурном катании

Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности: «Домрачева должна защищать народ. Откажись от звания героя или будь им»

«########, лысый. Чего ты разорался?» У Месси произошел конфликт с физиотерапевтом сборной Боливии

Директор «Самбо-70»: «Что Плющенко сделал как тренер? Только украл Трусову и Косторную у Тутберидзе. С дураком нет смысла переписываться»

Сестра Роналду о коронавирусе: «Самый большой обман в жизни. Если Криштиану придется разбудить мир, то он послан нам Богом»

«Слышал, он убивает врагов сотнями и крадет их кошельки». Дзюба о себе в ролике «Зенита» к ЛЧ

Михаил Кержаков: «Федун грамотно создал давление на судейский корпус. Это сыграло на руку «Спартаку»

Черчесов о 0:0 с Венгрией: «Есть турнирная борьба, мы на первом месте. Конкретно разберем с командой»