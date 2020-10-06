Олег Шатов: «Был готов играть в «Зените» за любые деньги, но решение было принято сверху. А унижаться я не собирался»

Полузащитник рассказал, что был готов остаться в «Зените» на любых условиях.

– Кто был главным инициатором вашего ухода из этим летом?

– Совпала совокупность факторов. Богданыч ( – прим. Sports.ru) всегда говорил, что видит меня в команде.

Дословно: «Когда ты не травмирован и в форме, я всегда на тебя рассчитываю. Ты один из лучших игроков стартового состава».

– Но?

– Травмы и повлияли. И руководство, которое решило прекратить наше сотрудничество, они выбрали другого футболиста на мою позицию.

– Был ли шанс остаться, но с меньшей зарплатой?

– Надо сразу пояснить: я ни в одном клубе не диктовал условия по зарплате. Да, конечно, я бы хотел остаться в «Зените», искать свой шанс.

Был готов играть там за любые деньги, но решение было принято сверху. А ходить по кабинетам и унижаться я не собирался.

Я знаю себе цену, у меня есть свои жизненные принципы. Я просто достойно принял эту ситуацию и иду дальше своей дорогой, – сказал Шатов.

Шатов играл за «Зенит» с 2013 по 2020 год. После окончания прошлого сезона он перешел в «Рубин» на правах свободного агента.