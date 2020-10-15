Плющенко о Ягудине: «Он в каждой бочке затычка. Кто тебе мешает не покупать дома во Франции, а строить катки в России?»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал перепалку с в инстаграме.

«Я все ему ответил. Вот зачем ему это надо? Какое он к этому имеет отношение? Есть борьба между двумя школами на соревнованиях, как когда-то была между Мишиным и Тарасовой. Я все понимаю, но при чем тут Ягудин? Никто не делает пародии, а он в каждой бочке затычка. Почему? Не хватает внимания?

Кто тебе мешает не покупать дома во Франции, а строить катки в России, не делать пародии, а с шести утра и до вечера каждый день тренировать группы спортсменов? У каждого свой путь. Я бы не хотел, чтобы после такого унизительного отношения к моей школе и спортсменам моей академии Алексей комментировал их выступления где-либо. Тут налицо предвзятость.

Надо будет показать Первому каналу это видео. Как ты можешь принижать одних спортсменов и тренеров и возвышать других? Ему надо брать пример с его тренера, с великой , у которой только все по делу и по существу. Без хайпа и без какой-либо политики.

Вот думаю, неужели даже «Ледниковый период» ему уже не помогает и даже его ярчайшие женские образы в инстаграме не вызывают былой интерес?» – рассказал Плющенко.