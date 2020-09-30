Шатов о конфликтах с Дзюбой: «Уважаю его как спортсмена, но мы не сходимся в жизненном плане, поэтому не общаемся»

Бывший полузащитник , выступающий за , рассказал о своих отношениях с .

– Какие у вас сложились отношения с Дзюбой?

– Мы никогда не были с ним друзьями. Я очень уважаю его как спортсмена – за характер и тот путь, который он прошел. И в Томске, и в , когда он был не нужен . Вспомним и ситуацию в «Зените» при Манчини, когда нас обоих убрали из команды. Но в жизненном плане мы с ним не сходимся, поэтому не общаемся.

– У вас были конфликты?

– Конечно. И это нормально. Мы не враги, не пылесосим друг друга, не поливаем грязью, но мы два разных человека. Он считает, что вот так нельзя поступить в одной ситуации, я же считаю, что можно. И наоборот. Обойдусь без примеров, зачем выносить на публику личные разговоры? Тем более, когда мы были на эмоциях, – сказал Шатов.

ДЗЮБА – вы его любите или ненавидите?