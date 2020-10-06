Шатов о Малафееве: «В одну лодку с этим человеком не сяду. Лучше поплыву в спасательном жилете»

Экс-хавбек рассказал о своих отношениях с бывшим заместителем спортивного директора клуба .

– А какие сложились отношения с Малафеевым? Вы успели с ним поиграть в одной команде как футболист, а потом он стал заместителем спортивного директора. Дзюба о Малафееве сказал много негативного.

– В одну лодку с этим человеком я не сяду. У нас разное воспитание, разные взгляды на жизнь. Подробности рассказывать не буду, но я для себя выводы сделал. Если Малафеев считает, что он поступил в той ситуации правильно – окей, его право. Но я бы так не поступил.

Да, увидев Славу, поздороваюсь с ним, подам руку. Это нормально, он и старше меня, и мой бывший партнер. Еще наши жены раньше общались, но что-то иметь с ним близкое… Я лучше поплыву в спасательном жилете, чем сяду к нему в лодку.

– Тот период, когда вас не видел в «Зените» Манчини, дался тяжело?

– Тысячи футболистов сталкивались с таким – это нормально. Просто нужно было выйти из ситуации красиво, уважительно друг к другу. Без претензий, оскорблений. Не надо приводить какую-то статистику, что я там на 2 процента стал больше ошибаться.

Это бред сивой кобылы. Не нужно строить подковерных игр, давать интервью, где ты не поймешь, кто прав, кто виноват… Я знаю правду, у меня были разговоры и с Манчини, и с Малафеевым. Я ни на кого из них не держу обиды. Я вышел из этой ситуации с высоко поднятой головой, остался верен себе. А в я кайфанул, мне было офигенно, – сказал Шатов.