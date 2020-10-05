Семак об отношении Дзюбы к хейту: «Святых в мире футбола нет. Он переживает, ему не все равно»

Главный тренер Сергей Семак поделился мнением о том, что к форварду в медиа и соцсетях нередко проявляется негативное отношение.

– Вы понимаете, почему Дзюбу так ненавидят? Он переживает, по моим ощущениям.

– Конечно, любому человеку неприятно выслушивать негатив, который выливается в его адрес. Я не думаю, что это кому-то приятно. Вопрос в том, кто насколько реагирует. Кто-то близко воспринимает, а кому-то все равно. Ему не все равно.

– У вас есть объяснение, почему именно Артем стал, условно говоря, точкой приложения хейта Уткина, московских журналистов, болельщиков из южной столицы?

– Наверное, потому что ему не все равно. Если людям все равно, никто не будет таким образом воздействовать и нагнетать. А что касается Артема, конечно, он переживает, он и сам может ответить.

Святых нет, по крайней мере что касается нашего мира, футбольного. У каждого есть какие-то отрицательные моменты, связанные с карьерой, с какими-то словами, с какими-то поступками. Естественно, если человек готов пикироваться, отвечать или ввязываться в какую-либо перепалку, это вызывает дополнительный ажиотаж.

– Ну да, главное правило пиар-технологов – не отвечать, игнорировать.

– Да-да-да, – сказал Семак.

ДЗЮБА – вы его любите или ненавидите?