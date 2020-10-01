«Зенит» не ставил Семаку задачу выйти из группы ЛЧ при подписании нового контракта

Главный тренер «Зенита» заявил, что руководство клуба не ставило ему задачу выйти из группы Лиги чемпионов при подписании нового контракта.

«Задачи в понятны: мы должны делать все возможное, чтобы выйти из группы. Но при переподписании договора такая задача не ставилась», – сказал тренер.

О продлении контракта с Семаком объявил 1 июня. Соглашение подписано по схеме «2+1».

Напомним, сине-бело-голубые сыграют с «Брюгге», дортмундской «Боруссией» и «Лацио» на групповом этапе турнира.