«Зенит» не ставил Семаку задачу выйти из группы ЛЧ при подписании нового контракта

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что руководство клуба не ставило ему задачу выйти из группы Лиги чемпионов при подписании нового контракта.

«Задачи в Лиге чемпионов понятны: мы должны делать все возможное, чтобы выйти из группы. Но при переподписании договора такая задача не ставилась», – сказал тренер.

О продлении контракта с Семаком «Зенит» объявил 1 июня. Соглашение подписано по схеме «2+1».

Напомним, сине-бело-голубые сыграют с «Брюгге», дортмундской «Боруссией» и «Лацио» на групповом этапе турнира.

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