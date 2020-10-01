«Зенит» не ставил Семаку задачу выйти из группы ЛЧ при подписании нового контракта

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что руководство клуба не ставило ему задачу выйти из группы Лиги чемпионов при подписании нового контракта.
«Задачи в Лиге чемпионов понятны: мы должны делать все возможное, чтобы выйти из группы. Но при переподписании договора такая задача не ставилась», – сказал тренер.
О продлении контракта с Семаком «Зенит» объявил 1 июня. Соглашение подписано по схеме «2+1».
Напомним, сине-бело-голубые сыграют с «Брюгге», дортмундской «Боруссией» и «Лацио» на групповом этапе турнира.