Владислав Радимов: «Плющенко и Рудковской нужно бы уже заткнуться. Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз»

Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о конфликте тренеров по фигурному катанию и .

«Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы наконец уже заткнуться со своими высказываниями. Этери, держитесь, вы – лучшая!

Вдогонку. Моя мама, например, всю жизнь работала и так не смогла купить себе «Порше» – но это не значит, что она бездельница, диванный эксперт и не имеет права на свое мнение, как считает Плющенко. Ему бы лучше молчать и заниматься делом, а не устраивать склоки и грязные разборки», – написал Радимов.

Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову

Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер