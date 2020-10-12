Евгений Плющенко: «Загитова собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что Алина Загитова хотела перейти к нему в Академию еще год назад.

«Что касается Алины, то Яна (Рудковская – Sports.ru) действительно общается с ней давно и они переписываются. Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так.
 
Я вам говорю как есть, а как это происходило, вам зачем знать?» – сказал Плющенко.

Также Плющенко прокомментировал переписку между Рудковской и Загитовой, которую опубликовала Этери Тутберидзе.

«Яна ей писала в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано «иди тренироваться у нас». Мы владельцы наших шоу, пока Загитова не в спорте, решили сделать предложение», – отметил Плющенко.

Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову

Не верится, но это было: Тутберидзе восхищалась Плющенко на Олимпиаде в Сочи и говорила, что Липницкая катает за него

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