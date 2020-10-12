Евгений Плющенко: «Загитова собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сообщил, что хотела перейти к нему в Академию еще год назад.

«Что касается Алины, то Яна (Рудковская – Sports.ru) действительно общается с ней давно и они переписываются. Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так.



Я вам говорю как есть, а как это происходило, вам зачем знать?» – сказал Плющенко.

Также Плющенко прокомментировал переписку между Рудковской и Загитовой, которую опубликовала .

«Яна ей писала в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано «иди тренироваться у нас». Мы владельцы наших шоу, пока Загитова не в спорте, решили сделать предложение», – отметил Плющенко.

Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову

Не верится, но это было: Тутберидзе восхищалась Плющенко на Олимпиаде в Сочи и говорила, что Липницкая катает за него