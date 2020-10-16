Евролига. ЦСКА примет «Альбу», «Химки» сыграют в гостях с «Басконией» и другие матчи

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Сегодня состоятся пять матчей 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Московский ЦСКА примет немецкую «Альбу». Подмосковные «Химки» сыграют в гостях с испанской «Басконией». Этот матч можно будет посмотреть на Sports.ru в прямом эфире.

Евролига

Регулярный чемпионат

4-й тур

ЦСКА Россия  –  Альба Германия
Дата проведения
16 октября, 20.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

Фенербахче Беко Турция  –  Бавария Германия
Дата проведения
16 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
16 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Реал Испания
Дата проведения
16 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

ТД Системс Баскония Испания  –  Химки Россия
Дата проведения
16 октября, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Жальгирис Литва – 4-0, Барселона Испания – 3-1, Зенит Россия – 2-0, Фенербахче Турция – 2-1, Бавария Германия – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Валенсия Испания – 2-1, Милан Италия – 2-1, ЦСКА Россия – 2-1, Баскония Испания – 1-1, Маккаби Израиль – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Реал Испания – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Виллербан Франция – 0-2, Химки Россия – 0-3, Альба Германия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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