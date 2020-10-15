Евгений Плющенко: «Мира у нас с Тутберидзе не получилось, хотя я предлагал. Ее больше устраивает война»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал об отношениях с тренером .

— Сколько можно нести чепуху про перекупку? Спортсмен перешел сам. Если у спортсмена все хорошо, архисложно его переманить за деньги. Невозможно. У нас не футбол или хоккей с клубной системой. Меня тоже пытались в свое время переманить, но я верил Алексею Мишину. Хотя в Америку уехать рвался. Так что перестаньте нести бред – это я и штабу Тутберидзе, и болельщикам.

Примите это как должное. И разберитесь в себе – почему так происходит. Я ни с кем не хочу ругаться. У нас даже был разговор в конце соревнований – я предложил мирную историю, мол, не надо ссориться. Делайте свою работу, а мы свою.

— Вы подошли к Этери Георгиевне?

— Мы общались с ее штабом, да. Мы с . Она сейчас, как и я, инвестирует огромные деньги в наши школы, в спорт и помогает спортсменам со спонсорами. И вот мы говорили – не надо выдумывать некоторые вещи, прекратите. Мы были за мир.

— Что вам ответили?

— Понимания мы пока с той стороны не нашли. Но у меня была идея, что нам надо нормально общаться. Но мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война.

— В общем, ждем продолжение Instagram-баттлов.

— Да... Директор их вот вещает. Я вообще считаю, он как госслужащий вообще не имеет права на такие высказывания. Кто хуже катается, что со мной Трусова не сможет показать результат... У меня информация, что в ближайшее время он покинет свое место и пора собирать чемоданчик. А жаль, веселый он очень. Каждое интервью – шедевр!

Чего только стоит его «Плющенко — бездельник». Он ведь искренне считает, что больше меня понимает в фигурном катании. Так давайте ему подыгрывать, хорошо? Вы на голубом глазу ему задаете вопросы про фигурное катание, а он важно отвечает. А потом потешается весь мир. Зато есть такой персонаж у нас. Мне все очень нравится, пусть он будет в нашей жизни, – сказал Плющенко.

Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову

Не верится, но это было: Тутберидзе восхищалась Плющенко на Олимпиаде в Сочи и говорила, что Липницкая катает за него