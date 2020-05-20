«Боруссия» не продаст Холанда до 2022 года. Форвард интересен «Реалу»

сохраняет интерес к форварду , но не сможет приобрести его раньше лета 2022 года.

Ранее появилась информация, что дортмундский клуб готов отпустить норвежца по завершении этого сезона примерно за 75 миллионов евро, однако, как сообщает As, это не соответсвует действительности.

Между руководством «Боруссии» и агентом форварда есть устная договоренность, что возможный трансфер будет обсуждаться только в 2022 году.

«Реал» также не планировал покупать прямого конкурента для следующим летом. Срок контракта француза с мадридским клубом истекает летом 2022-го.