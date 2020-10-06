Олег Шатов: «Несменяемость власти – это неправильно. В России много проблем, но у нас разве есть выбор?»

Полузащитник высказался о политической ситуации в России.

– Павел Мамаев говорил, что рассматривает вариант переезда за границу после карьеры. У вас нет таких мыслей?

– Пока мой дом там, где я играю. Когда закончу карьеру, сядем с семьей за стол и все решим.

Конечно, есть вещи в нашей стране, которые меня не устраивают. Есть проблемы, их много. Но у нас разве есть выбор? Все прекрасно понимают, что происходит в России.

– Вас устраивает наше государство?

– Несменяемость власти на протяжении долгого времени – это точно неправильно. Мы даже не можем представить, что у нас будет кто-то другой у руля, – сказал Шатов.