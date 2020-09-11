Коронавирус у Роналду, выход России на Евро U21, победа Украины над Испанией и другие новости утра

1. Россия вышла на Евро-2021 (U21), разгромив Латвию – 4:1. Кучаев, Евгеньев, Лесовой и Ломовицкий забили.

2. Роналду заразился коронавирусом. Чтобы сыграть за «Ювентус» против «Барсы» в Лиге чемпионов, нужно сдать отрицательный тест за неделю до матча.

3. В Лиге наций Украина победила Испанию, Германия и Швейцария сыграли 3:3, Латвия уступила Мальте.

4. В другом полушарии уже кипит квалификация ЧМ-2022! Бразилия победила Перу, у Неймара – хет-трик.

Аргентина обыграла Боливию, Эквадор забил 4 гола Уругваю.

5. РПЛ опубликовала календарь на период с 15-го по 19-й тур. «Зенит» примет «Спартак» в среду 16 декабря.

6. В Госдуме предложили ввести в школах программы по истории российского спорта. Наверное, все остальные важные вопросы в стране решены.

7. 41-летний Марло подписал контракт с «Сан-Хосе» на год и 700 тысяч долларов. Он может побить рекорд Хоу по матчам в НХЛ.

8. Месси занял 2-е место в списке наиболее подешевевших в 2020 году футболистов, а Гризманн – 3-е, если верить оценкам Transfermarkt. Угадаете-вспомните, чья стоимость снизилась еще сильнее?

9. Ла Лига окончательно утвердила дату ближайшего класико. «Барселона» и «Реал» встретятся 24 октября в 17:00 по московскому времени.

10. В КХЛ «Ак Барс» проиграл «Трактору» по буллитам. Андриевский покинул пост главного тренера «Сочи».

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