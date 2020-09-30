Мозес в «Спартаке», травма Малкома, Дадонов в «Оттаве», победа «Баварии», защемление нерва у Медведевой и другие новости утра

1. «Спартак» арендовал правого полузащитника «Челси» Виктора Мозеса с правом выкупа. Сделку анонсировали красиво – песней Луи Армстронга «Go Down, Moses». А вот в Англии начудили: «Челси» написал, что у «Спартака» поровну очков с ЦСКА, спутав его с «Зенитом» в новости о Мозесе.

Это был день «Ростова» на трансферном рынке: отпустили Ионова в «Краснодар»; отдали Чистякова «Зениту», получив Терентьева; и, наконец, подписали двух молодых шведских хавбеков – Альмквиста и Гиговича. А Логашов и Долгов уедут в аренду в «Химки», которые покупают Зиньковского у «Крыльев» за 50 млн рублей.

«Динамо» тоже активничает: вернули Нойштедтера и собираются арендовать экс-защитника «МЮ» Варелу. «Локомотив» интересуется хавбеком «Спортинга» Камашу. 36-летний Погребняк вернется в «Урал».

2. «Бавария» разгромила «Дюрен» (3:0) в перенесенном матче 1-го раунда Кубка Германии. Шупо-Мотинг сделал дубль в дебютной игре с двух передач другого дебютанта Сарра. И еще ряд новичков и молодых ребят провели первую игру за мюнхенцев.

3. Санчо, Холанд, Фати, Винисиус и Дэвис – среди номинантов на приз Golden Boy-2020. Кто получит приз лучшему молодому игроку Европы?

4. Малком получил травму и не тренируется в общей группе «Зенита». Азар не сыграет с «Барселоной», точная дата его возвращения в строй не определена. У защитника «Локо» Лысова проблемы с сосудами. Ему запретили заниматься спортом на несколько месяцев.

5. В КХЛ прошли два матча: «Салават» уступил «Куньлуню» (3:5), подарив сопернику первую победу в сезоне, а «Северсталь» проиграла «Трактору» (0:4). «Спартак» поместил Любимова в список отказов. У него «минус 12» в 13 играх сезона. Евгений Ставровский возглавил «Сочи». Он не работал главным тренером в КХЛ ранее.

6. Российский биатлонист Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов в течение одного календарного года.

7. Рублев, Хачанов, Шаповалов, Раонич вышли в 1/4 финала St. Petersburg Open, Медведев выбыл.

Американец Сэм Куэрри уехал из Петербурга, опасаясь госпитализации из-за коронавируса. К теннисисту отправляли врачей частной клиники и сняли им апартаменты премиум-класса. Но Куэрри все равно сбежал из России.

8. Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике. Операции пока удается избежать. Евгения даже тренируется. Трусова прыгнула четверной риттбергер на тренировке. Она освоила все элементы ультра-си.

9. Дадонов подписал 3-летний контракт с «Оттавой» на 15 млн долларов. Георгиев заключил соглашение с «Рейнджерс» на 2 года и 4,85 млн.

10. Белорусской баскетболистке Елене Левченко продлили арест еще на трое суток уже после того, как она отсидела 15 суток за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Так она описала условия содержания в изоляторе на Окрестина: «13 дней сна на металлических балках, белья нет. Не водили в душ, отключили воду. Появились вши».

11. Конор Макгрегор анонсировал бой с Дастином Порье 23 января. «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет UFC 254, где подерутся Хабиб и Гэтжи.

12. Кубок России по фигурному катанию посмотрело больше телезрителей, чем матч Россия – Турция в Лиге наций: 2 млн человек. Это рекорд недели. Фигурка популярнее футбола в России?

13. Официальный сайт «Формулы-1» оценил шансы Квята сохранить место в «Альфа Таури» в 30 процентов. У Цуноды из «Формулы-2» – 70 процентов.

14. Нарваэс выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия», Падун – 2-й, лидеры общего зачета финишировали вместе.

15. Четырехкратный чемпион мира по плаванию Сэто отстранен до конца года за измену жене.

Цитаты дня:

Карякин о снятии «Спартака» с РПЛ: «Федун словами не разбрасывается. Вероятность была, нас засуживали»

Тибо Куртуа: «Месси чуть талантливее Роналду, но они оба из иного мира, и нельзя сказать, кто лучше»

Панарин о пути на поезде в Коркино: «Ел вонючую курицу и «Доширак», читал книгу, смотрел в окно»

Лионель Месси: «Неравенство – большая проблема нашего общества. Нужно исправлять это»

Хабиб: «30-0 – это будет великий рекорд. Как у Мейвезера, только в ММА»

Виктор Мозес: «Спартак» – один из величайших клубов Европы»