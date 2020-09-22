Кандидат в президенты «Барсы» Фонт общался с окружением Мбаппе. «ПСЖ» предложил игроку контракт на 150 млн евро

«Реал» твердо намерен подписать нападающего «ПСЖ» .

Как пишет As, мадридский клуб находится в состоянии готовности.

Президент лично заинтересован в подписании француза, считает этот трансфер стратегически важным и полагает, что сделка будет успешно закрыта, только если «Реал» не допустит ошибок.

При этом сообщается, что кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт контактировал с окружением Мбаппе.

Срок действующего контракта француза с парижанами истекает в 2022 году. Утверждается, что предложил игроку новое соглашение на 5 лет и 150 млн евро, однако Мбаппе не согласился на этот вариант.

Как стало известно ранее, «ПСЖ» хочет, чтобы «Реал» включил вратаря Тибо Куртуа в сделку по Мбаппе.

Со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.