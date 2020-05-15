Матыцин о возможном отстранении России от всех соревнований: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»

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Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA отстранило Россию от всех международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатрии.

«Я надеюсь, что сработают юридические механизмы в части правовой защиты наших интересов. Но я всегда руководствуюсь тем, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Какое бы решение ни было принято, каким бы жестким оно ни было, Россия – мощная, самостоятельная спортивная держава. Мы в любом случае на 100 процентов будем проводить международные соревнования, наша система готова к этим вызовам.

Контракты, которые были подписаны с международными федерациями до решения суда, остаются в силе. Это чемпионат мира по волейболу в 2022 году, чемпионат мира по хоккею в 2023 году, крупное мероприятие SportAccord, которое, я надеюсь, пройдет в 2021 году, Всемирная универсиада в 2023 году в Екатеринбурге...

То есть речь идет об интересах не только России, а всего мирового сообщества, где наша страна играет огромную роль как надежный партнер, который всегда выполняет свои обязательства. Кто может быть заинтересован в том, чтобы разрушить эту систему?

Поэтому мы надеемся на справедливое решение, которое позволит в том числе исключить коллективную ответственность в отношении наших спортсменов. Даже если какие-то ошибки были допущены, за них должны отвечать конкретные люди, а не страна в целом», – рассказал Матыцин.

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