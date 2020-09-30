«Барса» договорилась о переходе Депая в январе и ищет новые клубы для Дембеле и Брэйтуэйта

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«Барселона» уже начала планировать работу, которая будет проведена в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб уже согласовал трансфер нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, который присоединится к «Барсе» в январе.

При этом каталонцы продолжат разгружать зарплатную ведомость. В «Барселона» работают над поиском новых клубов для полузащитника Усмана Дембеле и нападающего Мартина Брэйтуэйта.

Напомним, что «Барса» хотела подписать Депая в летнее трансферное окно, но не смогла договориться с «Лионом» об условиях сделки.

В 6 матчах Лиги 1 этого сезона 26-летний форвард забил 4 мяча. Его полная статистика – здесь.

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