«Барса» договорилась о переходе Депая в январе и ищет новые клубы для Дембеле и Брэйтуэйта

«Барселона» уже начала планировать работу, которая будет проведена в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб уже согласовал трансфер нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, который присоединится к «Барсе» в январе.
При этом каталонцы продолжат разгружать зарплатную ведомость. В «Барселона» работают над поиском новых клубов для полузащитника Усмана Дембеле и нападающего Мартина Брэйтуэйта.
Напомним, что «Барса» хотела подписать Депая в летнее трансферное окно, но не смогла договориться с «Лионом» об условиях сделки.
В 6 матчах Лиги 1 этого сезона 26-летний форвард забил 4 мяча. Его полная статистика – здесь.