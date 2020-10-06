Глава УЕФА не исключил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о возможном сокращении числа городов, которые примут Евро-2020 следующим летом.

«Мы постоянно следим за ситуацией, но нет никаких сомнений, что чемпионат Европы состоится.

По плану оставить все как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, восьми, пяти или одной», – цитирует Чеферина ESPN со ссылкой на Movistar+.

Глава УЕФА также добавил, что на данный момент рано говорить, пройдут ли матчи европейского первенства со зрителями.

По данным The Sun, в УЕФА сейчас склоняются к тому, что проведение европейского первенства в 12 городах, как было запланировано изначально, практически неосуществимо.

Если УЕФА все же будет сокращать число городов, где пройдет Евро, то в числе первых городов, от которых откажутся, будут Баку, Санкт-Петербург и Бильбао, утверждает английский таблоид.