«Сказали Слуцкому: «Обосрались и обосрались. В первый раз, что ли? Не расстраивайтесь». Василий Березуцкий о вылете с Евро-2016

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий в «Коммент.Шоу» рассказал, как игроки сборной России отреагировали на вылет с .

– Ты был в той группе игроков, которые пришли к Слуцкому [после вылета с Евро-2016] и сказали: «Мы говно»?

– Да. Я был из них. Говорили: «Ну, сыграли, бывает».

– А как это выглядело? Матч против Уэльса, 0:3, все плохо. Переоделись, сели в автобус, приехали в гостиницу?

– Да.

– И пошли бухать?

– Пошли на ужин. Поели. Кто-то там пошел пить пиво, кто-то еще чем-то заниматься.

Мы зашли к тренеру и сказали: «Тренер, не расстраивайтесь сильно. Ну, бывает. Обосрались и обосрались, чего теперь делать? В первый раз, что ли?» Ну, для Леонида Викторовича это в сборной было в первый раз, для нас – нет.

Всегда же все взлеты с падениями очень сильно связаны. Вот взял выиграл что-то и сразу уходишь: «Я заканчиваю». Только так если, но так это не работает. Ты все равно где-то будешь оступаться, – сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий: «После Евро к Слуцкому зашли я, Леша, Смольников и Дзюба. Формат беседы был такой – мы обосрались»