КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» примет «Барыс», ЦСКА против СКА

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В очередной игровой день КХЛ «Автомобилист» сыграет с «Торпедо» на выезде, «Ак Барс» примет «Барыс», а в Москве состоится армейское дерби между ЦСКА и СКА

КХЛ

Регулярный чемпионат

Металлург Мг – Нефтехимик
Дата проведения
16 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Автомобилист
Дата проведения
16 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Локомотив
Дата проведения
16 октября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Барыс
Дата проведения
16 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Амур
Дата проведения
16 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – СКА
Дата проведения
16 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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