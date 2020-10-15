КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» примет «Барыс», ЦСКА против СКА

В очередной игровой день КХЛ «Автомобилист» сыграет с «Торпедо» на выезде, «Ак Барс» примет «Барыс», а в Москве состоится армейское дерби между ЦСКА и СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.