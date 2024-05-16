Прокуратура повторно обжалует приговор Баяну за подкуп судей и организацию договорняков. Штраф на 1,8 млн рублей хотят заменить на 6 лет тюрьмы

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Прокуратура Воронежа обжалует решение суда по уголовному делу экс-директора «Чайки» Олега Баяна.

Ранее функционера оштрафовали на 1,8 млн рублей. Суд признал Баяна виновным в подкупе судей перед десятью матчами LEON Второй лиги и организации договорного матча с «Черноморцем» в мае 2019 года.

10 апреля суд ужесточил наказание Баяну, запретив ему заниматься деятельностью в области профессионального спорта сроком на два года. Прокуратора настаивала на ужесточении наказания до шести лет лишения свободы в колонии-поселении.

Железнодорожный районный суд Воронежа 7 мая принял жалобу прокуратуры к рассмотрению. Надзорный орган по-прежнему пытается добиться ужесточения наказания, требуя для Баяна 6 лет лишения свободы.

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2 комментария
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По заголовку подумал уже музыкальные инструменты научились давать взятки и их судят...
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Вот так: коррупционер-оптовик - и как результат - штраф 1,8млн (пожертвование государству в данном случае?!)
2 года отдыха и можно продолжать. Весело..
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