Отчисления БК в пользу Федерации легкой атлетики за I квартал 2024 года составили более 61 млн рублей

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Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принял решение о распределении денежных средств, полученных в качестве букмекерских отчислений за январь-март 2024 года.

Сумма целевых отчислений составила 61,39 млн рублей. На основании части 9 статьи 191 Федерального закона «О физической культуре и спорте» средства распределятся следующим образом:

  • 30% – источник для финансирования мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта;
  • 70% – финансирование деятельности по развитию профессионального спорта.

По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), совокупный объем отчислений в адрес спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и организатора Всемирных игр дружбы за I квартал 2024-го составил 8,1 млрд рублей.

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