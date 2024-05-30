Дмитрий Белянин – об отношении россиян к казино: «Нас уже не ассоциируют с Содомом и Гоморрой»

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Гендиректор Altai Palace в «Сибирской монете» Дмитрий Белянин рассказал, как изменилось отношение россиян к казино.

«Из-за ситуации, которая сложилась в игорном бизнесе к 2009 году, неудивительно, что казино долгое время воспринимались как некие маргинальные заведения. Такая достоевщина: ты приехал в подвал, проиграл все свои деньги и застрелился.

Сейчас гости стали к нам лояльнее. Нас уже не боятся, не ассоциируют с Содомом и Гоморрой. Посещение игорной зоны теперь считается культурным отдыхом. У людей складывается образ, что если ты бывал в казино, значит, у тебя есть какой-то определенный социальный статус», – заявил Белянин.

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