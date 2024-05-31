«Аль-Хиляль» ни разу не пропускал от Роналду во внутренних турнирах

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ставки на спорт Аль-Наср Эр-Рияд Ставки на футбол Кубок короля Саудовской Аравии Ставки

«Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» сыграют за Кубок короля Саудовской Аравии.

Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который брал «Золотую бутсу» в 4 разных чемпионатах – АПЛ, Ла Лиге, Серии А и чемпионате Саудовской Аравии. При этом португалец еще не забивал «Аль-Хилалю» во внутренних турнирах. 

На гол Роналду в финале Кубка предлагается коэффициент 2.00. Если Криштиану забьет минимум 2 мяча, сыграет коэффициент 6.20. Снова не отличится – 1.72.

Финал пройдет 31 мая и начнется в 21:00 мск.

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Кубок короля Саудовской Аравии – последняя в этом сезоне попытка Роналду взять трофей с «Аль-Насром»

 

1 комментарий
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12.08.23 забил два мяча или это было "в до Неймарову эру"❓🤔
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