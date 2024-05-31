«Аль-Хиляль» ни разу не пропускал от Роналду во внутренних турнирах

«Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» сыграют за Кубок короля Саудовской Аравии.

Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который брал «Золотую бутсу» в 4 разных чемпионатах – АПЛ, Ла Лиге, Серии А и чемпионате Саудовской Аравии. При этом португалец еще не забивал «Аль-Хилалю» во внутренних турнирах.

На гол Роналду в финале Кубка предлагается коэффициент 2.00. Если Криштиану забьет минимум 2 мяча, сыграет коэффициент 6.20. Снова не отличится – 1.72.

Финал пройдет 31 мая и начнется в 21:00 мск.