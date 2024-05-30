«Фонбет» получил четыре награды на премии по спортивному маркетингу MarSpo Awards 2024

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Стали известны первые победители ежегодной премии MarSpo Awards 2024.

«Фонбет» победил в трех номинациях:

● «Лучшая организация открытия-закрытия сезона» за суперфинал Кубка России-2023 в «Лужниках»;

● «Лучший рекламный, имиджевый проморолик бренда» (Великая погоня с Александром Овечкиным);

● «Лучший социальный проект (бюджет от 1 млн рублей)» за проект «Доброфура».

Кроме того, «Фонбет» занял второе место в номинации «Лучший специальный проект» за благотворительный проект «Доброфура», который прошел с 13 ноября по 22 декабря.

В рамках проекта два брендированных грузовика отправились навстречу друг другу с Запада и Востока России, они останавливались во всех городах, где проходили игры КХЛ. На матчах проводились различные благотворительные акции и мероприятия.

Церемония награждения премии MarSpo Awards 2024 проходит в Москве 30 мая.

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