2 финала еврокубка в этом сезоне завершились поражением фаворита. «Боруссия» идет андердогом в матче с «Реалом»

«Боруссия» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов.

Букмекеры верят, что победителем станет «Реал» и предлагают на этот исход коэффициент 1.34. Трофей «Боруссии» котируется за 3.50.

Ранее два других финала еврокубков завершились поражением фаворита. До решающего матча Лиги Европы на победу «Аталанты» можно было поставить с коэффициентом 2.93. «Байер» котировался фаворитом за 1.44.

В финале Лиги конференций букмекеры считали фаворитом «Фиорентину» за 1.70. На итоговую победу «Олимпиакоса» предлагали 2.18.

Финал пройдет 1 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.