2 финала еврокубка в этом сезоне завершились поражением фаворита. «Боруссия» идет андердогом в матче с «Реалом»

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«Боруссия» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов.

Букмекеры верят, что победителем станет «Реал» и предлагают на этот исход коэффициент 1.34. Трофей «Боруссии» котируется за 3.50. 

Ранее два других финала еврокубков завершились поражением фаворита. До решающего матча Лиги Европы на победу «Аталанты» можно было поставить с коэффициентом 2.93. «Байер» котировался фаворитом за 1.44.

В финале Лиги конференций букмекеры считали фаворитом «Фиорентину» за 1.70. На итоговую победу «Олимпиакоса» предлагали 2.18.

Финал пройдет 1 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.

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3 комментария
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Боюсь лимит у андердогов исчерпан, хотя конечно финал хотелось бы конкурентным увидеть
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Не бывает в финалах фаворитов
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Если Байер и Фиорентина оступились, то это не значит что тоже самое сделает и Реал. Имея такого опытного кубкового тренера и такой состав проигрывать Боруссии это что-то из космического). Ну правды ради в финале может случиться что угодно.
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