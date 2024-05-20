Сельта – Валенсия: прогноз на матч 26 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 26 мая 2024 года
Место проведения: стадион Балаидос
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На стадионе Балаидос состоится матч между Сельтой и Валенсией. Давайте проанализируем данные и сделаем прогноз на исход матча.
Сельта
Под руководством Клаудио Хиральдеса, Сельта находится на 14-м месте в турнирной таблице с 40 очками. Команда показала неплохие результаты в последних матчах, одерживая победы, хотя и сталкивалась с проблемами в обороне.
В последних пяти матчах Сельта продемонстрировала следующие результаты:
- Гранада – Сельта, 1:2
- Сельта – Атлетик, 2:1
- Атлетико – Сельта, 1:0
- Сельта – Вильярреал, 3:2
- Алавес – Сельта, 3:0
Валенсия
Под руководством Рубена Барахи, Валенсия занимает 9-е место в таблице с 48 очками. Команда испытывает сложности в последних матчах, не сумев победить в шести из них. Их атака также испытывает затруднения в забивании голов.
В последних пяти матчах Валенсия показала следующие результаты:
- Валенсия – Жирона, 1:3
- Реал Сосьедад – Валенсия, 1:0
- Валенсия – Райо Вальекано, 0:0
- Валенсия – Алавес, 0:1
- Барселона – Валенсия, 4:2
Прогноз
Учитывая форму обеих команд, а также их последние результаты, ожидается, что матч завершится ничьей.
Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.6
Коэффициенты:
- П1 – 2
- Х – 3,6
- П2 – 3,9
Где смотреть матч Сельта – Валенсия
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- Дата проведения
- 26 мая, 17.15, «Балаидос»