Сельта – Валенсия: прогноз на матч 26 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 26 мая 2024 года

Место проведения: стадион Балаидос

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На стадионе Балаидос состоится матч между Сельтой и Валенсией. Давайте проанализируем данные и сделаем прогноз на исход матча.

Сельта

Под руководством Клаудио Хиральдеса, Сельта находится на 14-м месте в турнирной таблице с 40 очками. Команда показала неплохие результаты в последних матчах, одерживая победы, хотя и сталкивалась с проблемами в обороне.

В последних пяти матчах Сельта продемонстрировала следующие результаты:

Гранада – Сельта, 1:2

Сельта – Атлетик, 2:1

Атлетико – Сельта, 1:0

Сельта – Вильярреал, 3:2

Алавес – Сельта, 3:0

Валенсия

Под руководством Рубена Барахи, Валенсия занимает 9-е место в таблице с 48 очками. Команда испытывает сложности в последних матчах, не сумев победить в шести из них. Их атака также испытывает затруднения в забивании голов.

В последних пяти матчах Валенсия показала следующие результаты:

Валенсия – Жирона, 1:3

Реал Сосьедад – Валенсия, 1:0

Валенсия – Райо Вальекано, 0:0

Валенсия – Алавес, 0:1

Барселона – Валенсия, 4:2

Прогноз

Учитывая форму обеих команд, а также их последние результаты, ожидается, что матч завершится ничьей.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.6

Коэффициенты:

П1 – 2

Х – 3,6

П2 – 3,9

Где смотреть матч Сельта – Валенсия

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