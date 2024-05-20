Сельта – Валенсия: прогноз на матч 26 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 26 мая 2024 года

Место проведения: стадион Балаидос

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На стадионе Балаидос состоится матч между Сельтой и Валенсией. Давайте проанализируем данные и сделаем прогноз на исход матча.

Сельта

Под руководством Клаудио Хиральдеса, Сельта находится на 14-м месте в турнирной таблице с 40 очками. Команда показала неплохие результаты в последних матчах, одерживая победы, хотя и сталкивалась с проблемами в обороне.

В последних пяти матчах Сельта продемонстрировала следующие результаты:

  • Гранада – Сельта, 1:2
  • Сельта – Атлетик, 2:1
  • Атлетико – Сельта, 1:0
  • Сельта – Вильярреал, 3:2
  • Алавес – Сельта, 3:0

Валенсия

Под руководством Рубена Барахи, Валенсия занимает 9-е место в таблице с 48 очками. Команда испытывает сложности в последних матчах, не сумев победить в шести из них. Их атака также испытывает затруднения в забивании голов.

В последних пяти матчах Валенсия показала следующие результаты:

  • Валенсия – Жирона, 1:3
  • Реал Сосьедад – Валенсия, 1:0
  • Валенсия – Райо Вальекано, 0:0
  • Валенсия – Алавес, 0:1
  • Барселона – Валенсия, 4:2

Прогноз

Учитывая форму обеих команд, а также их последние результаты, ожидается, что матч завершится ничьей.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.6

Коэффициенты:

  • П1 – 2
  • Х – 3,6
  • П2 – 3,9

Где смотреть матч Сельта – Валенсия

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Сельта – Валенсия
Дата проведения
26 мая, 17.15, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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