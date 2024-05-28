Букмекер Paddy Power отказался от рекламы с Борисом Джонсоном с отсылкой на Brexit: «Я говорил, что верну нас в Европу!»

Теги Сборная Англии по футболу Ставки на спорт Борис Джонсон Ставки на футбол Ставки на сегодня Евро-2024 Ставки

Британский букмекер Paddy Power не стал выпускать рекламу с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Политик должен был сняться в рекламе букмекера, приуроченной к Евро-2024. В ролике Джонсон должен был надеть футболку сборной Англии и сказать: «Я говорил, что верну нас в Европу!».

По данным ReadWrite, маркетологи Paddy Power решили отказаться от этой идеи из-за разногласий в британском обществе по поводу фигуры Джонсона. Политик был главным идеологом Brexita – выхода Великобритании из Европейского союза в 2016 году.

Paddy Power – один из крупнейших букмекеров Великобритании.

Ставки на Спортсе

99 очков и ничего. Самые обидные вторые места в Европе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий