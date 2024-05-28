Букмекер Paddy Power отказался от рекламы с Борисом Джонсоном с отсылкой на Brexit: «Я говорил, что верну нас в Европу!»

Британский букмекер Paddy Power не стал выпускать рекламу с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Политик должен был сняться в рекламе букмекера, приуроченной к Евро-2024. В ролике Джонсон должен был надеть футболку сборной Англии и сказать: «Я говорил, что верну нас в Европу!».

По данным ReadWrite, маркетологи Paddy Power решили отказаться от этой идеи из-за разногласий в британском обществе по поводу фигуры Джонсона. Политик был главным идеологом Brexita – выхода Великобритании из Европейского союза в 2016 году.

Paddy Power – один из крупнейших букмекеров Великобритании.

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