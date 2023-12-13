Экс-директор «Чайки» приговорен к штрафу в 1,8 млн рублей за 10 эпизодов подкупа арбитров («Мутко против»)

Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян признался на суде, что подкупал судей и организовывал договорные матчи.

По данным телеграм-канала «Мутко против», речь идет о судьях Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове, и Сергее Каруненко, которые продолжают получать назначения на матчи РПЛ.

«Судьи Сафьян, Гурбанов и Каруненко продолжают работать, потому что сотрудничали со следствием и дали показания. Кроме того, следствие пришло к выводу, что у большинства из них не было договоренности помогать обеспечивать результат, а деньги им переводились уже после матча в качестве «благодарности» за отработанный матч», – говорится в посте.

В суде сообщили, что Баян с 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года перед десятью матчами Второй лиги «предлагал судьям за денежное вознаграждение в размере от 50 до 250 тысяч рублей отступить от возложенных на них обязанностей по объективному судейству и создать условия для выигрыша «Чайки».

Кроме того, в мае 2019 года Баян предложил главному тренеру «Черноморца» Хазарету Дышекову денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за проигрыш «Чайке». Дышеков принял предложение и убедил шестерых футболистов «Черноморца» сдать матч. Клуб из Песчанокопского в итоге победил со счетом 3:1. В феврале 2022 года суд признал вину тренера новороссийского клуба и оштрафовал его на 400 тысяч рублей, а игроков – на сумму от 290 до 350 тысяч рублей.

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Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей и организации договорняков: «Это все делали, делают и будут делать. Я думал, что это нормально»