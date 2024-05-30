В Казахстане хотят отменить норму о запрете ставок для чиновников

Общественник Дидар Смагулов заявил, что норму о запрете азартных игр для чиновников хотят исключить из законопроекта по вопросам игорного бизнеса и лотерей.

«На площадке общественной палаты Мажилиса перед нами отчитались, что скоро госслужащим запретят азартные игры, что мы, естественно, поддержали. Каково же было мое удивление на днях, когда я получил информацию о том, что эту норму хотят отменить. Работает целая группа лоббистов, озвучиваются просто космические чеки.

Этот список [из проигрышей госслужащих на ставках] можно продолжать бесконечно. И это только то, что всплыло в рамках расследования коррупционных дел.

За все время произведена только одна официальная проверка казино Алматинской области, и она показала, что 305 чиновников просадили там полмиллиарда тенге. Откуда такие деньги у слуг народа? Они больше похожи на слуг азарта.

Друзья, это наша первая петиция из серии призывов, направленных прямо против коррупционеров. Пусть они придумывают новые схемы. Мы просто не должны дать им возможности спокойно жить. Пусть горит земля под их ногами: призываю вас подписать петицию на официальном сайте epetition.kz», – написал Смагулов в соцсетях.

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