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Неприятно для «Зенита»: фавориты финала Кубка России часто не выигрывают в основное время

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В решающем матче Кубка России есть ожидаемый финалист – «Зенит», а еще есть сенсационный – «Балтика».

Мы проверили, как часто фаворит финала побеждал в основное время. Для этого посмотрели коэффициенты с 2007 года. Зеленым отметили победу фаворита в основное время, красным – аутсайдера. Цифры – тоже на успех в 90 минут.

Вот что получилось:

Что здесь нужно отметить – тезисно:

● В 2015-м нельзя сказать, что «Локомотив» точно был фаворитом против «Кубани» – коэффициенты были очень похожи, в некоторых источниках у краснодарского клуба они были даже ниже.

● Из 17 последних финалов в девяти случаях фаворит побеждал в основное время. Еще в пяти случаях он додавливал или в дополнительное время, или в серии пенальти.

● Оставшиеся три раза – победы команд, которые фаворитами не были. В основное время – это «Рубин» против «Динамо» в 2012 году и «Спартак» против того же «Динамо» – через десять лет. А еще – «Ростов» превзошел «Краснодар» в серии пенальти.

Для «Балтики» – не лучшая статистика (всего-то три из 17), да и в соперниках теперь не «Динамо». Но что для нее важнее – у фаворитов не так уж часто получается выполнить задачу в основное время. Итоговую победу аутсайдера это совсем не означает, но возможность уцепиться за дополнительное время или серию пенальти – вполне.

Сейчас на решающую игру такие расклады: победа «Зенита» в Кубке котируется за 1.22, «Балтики» – за 4.30. И вот тут для калининградцев неважная новость – фавориты с таким перекосом всегда брали кубок, например, в 2010-м, 2011-м или 2020-м. Вот только в любом случае – с большим трудом и с минимальным счетом.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

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