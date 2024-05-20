Хетафе – Мальорка: прогноз на матч 26 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 26 мая 2024 года

Место проведения: стадион Колисеум Альфонсо Перес

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На стадионе Колисеум Альфонсо Перес состоится матч между Хетафе и Мальоркой. Давайте проанализируем данные и сделаем прогноз на исход матча.

Хетафе

Под руководством Пепе Бордаласа, Хетафе находится на 12-м месте в турнирной таблице с 43 очками. Команда столкнулась с некоторыми трудностями в последних матчах, проигрывая в 4 из них, хотя и забивала голы в каждом из них. Однако их оборону тревожит количество пропущенных голов.

В последних пяти матчах Хетафе показал следующие результаты:

  • Алавес – Хетафе, 1:0
  • Хетафе – Атлетико, 0:3
  • Кадис – Хетафе, 1:0
  • Хетафе – Атлетик, 0:2
  • Альмерия – Хетафе, 1:3

Мальорка

Под руководством Хавьера Агирре, Мальорка занимает 17-е место в таблице с 37 очками. Команда показала стабильные результаты в последних матчах, не проигрывая в 3 из них и обязательно забивая. Однако их атака требует улучшений, чтобы обеспечить больше голов.

В последних пяти матчах Мальорка продемонстрировала следующие результаты:

  • Мальорка – Альмерия, 2:2
  • Осасуна – Мальорка, 1:1
  • Мальорка – Лас-Пальмас, 1:0
  • Мальорка – Атлетико, 0:1
  • Кадис – Мальорка, 1:1

Прогноз

Учитывая форму и результаты обеих команд, а также близость их уровня, предполагается, что Мальорка имеет большие шансы на победу в этом матче.

Рекомендация: Прогноз на победу гостей за коэффициент 3.3

Коэффициенты:

  • П1 – 2,3
  • Х – 3,2
  • П2 – 3,3

Где смотреть матч Хетафе – Мальорка

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Хетафе – Мальорка
Дата проведения
26 мая, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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