Хетафе – Мальорка: прогноз на матч 26 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 26 мая 2024 года
Место проведения: стадион Колисеум Альфонсо Перес
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На стадионе Колисеум Альфонсо Перес состоится матч между Хетафе и Мальоркой. Давайте проанализируем данные и сделаем прогноз на исход матча.
Хетафе
Под руководством Пепе Бордаласа, Хетафе находится на 12-м месте в турнирной таблице с 43 очками. Команда столкнулась с некоторыми трудностями в последних матчах, проигрывая в 4 из них, хотя и забивала голы в каждом из них. Однако их оборону тревожит количество пропущенных голов.
В последних пяти матчах Хетафе показал следующие результаты:
- Алавес – Хетафе, 1:0
- Хетафе – Атлетико, 0:3
- Кадис – Хетафе, 1:0
- Хетафе – Атлетик, 0:2
- Альмерия – Хетафе, 1:3
Мальорка
Под руководством Хавьера Агирре, Мальорка занимает 17-е место в таблице с 37 очками. Команда показала стабильные результаты в последних матчах, не проигрывая в 3 из них и обязательно забивая. Однако их атака требует улучшений, чтобы обеспечить больше голов.
В последних пяти матчах Мальорка продемонстрировала следующие результаты:
- Мальорка – Альмерия, 2:2
- Осасуна – Мальорка, 1:1
- Мальорка – Лас-Пальмас, 1:0
- Мальорка – Атлетико, 0:1
- Кадис – Мальорка, 1:1
Прогноз
Учитывая форму и результаты обеих команд, а также близость их уровня, предполагается, что Мальорка имеет большие шансы на победу в этом матче.
Рекомендация: Прогноз на победу гостей за коэффициент 3.3
Коэффициенты:
- П1 – 2,3
- Х – 3,2
- П2 – 3,3
Где смотреть матч Хетафе – Мальорка
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- Дата проведения
- 26 мая, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»