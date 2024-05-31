Рублев сыграет с Арнальди в 3-м круге «Ролан Гаррос». Итальянец проиграл все 11 матчей россиянам

Теги Ролан Гаррос Ставки на спорт Андрей Рублев Даниил Медведев Ставки на теннис Маттео Арнальди Ставки

Андрей Рублев сыграет с Маттео Арнальди за выход в 4-й  круг «Ролан Гаррос».

Рублев идет явным фаворитом за 1.24. Победа Арнальди котируется за 4.09.

Арнальди 11 раз играл с российскими теннисистами и ни разу не победил. Соперниками итальянца были Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Алексей Ватутин, Евгений Карловский, Артем Дубривный и Дмитрий Воронин.

Матч пройдет 31 мая и начнется в 14:00 мск.

Ставки на Спортсе

Мирра спасла нас от ночного кошмара. Так это ощущалось вблизи

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий