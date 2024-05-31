Рублев сыграет с Арнальди в 3-м круге «Ролан Гаррос». Итальянец проиграл все 11 матчей россиянам

Андрей Рублев сыграет с Маттео Арнальди за выход в 4-й круг «Ролан Гаррос».

Рублев идет явным фаворитом за 1.24. Победа Арнальди котируется за 4.09.

Арнальди 11 раз играл с российскими теннисистами и ни разу не победил. Соперниками итальянца были Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Алексей Ватутин, Евгений Карловский, Артем Дубривный и Дмитрий Воронин.

Матч пройдет 31 мая и начнется в 14:00 мск.