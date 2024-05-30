«Пари НН» получил две награды на MarSpo Awards 2024 за форму с цитатами Максима Горького

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«Пари НН» получил две награды на премии по спортивному маркетингу MarSpo Awards 2024.

Клуб победил в номинации «Лучшая спонсорская активация (бюджет от 1 млн рублей)», а также занял второе место в номинации «Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом / организацией / событием».

Обе награды получены за представление альтернативного комплекта формы на сезон-2023/24, посвященную 155-летию Максима Горького. Нижний Новгород носил имя писателя с 1932 по 1990 год. 

Инициатором выступила БК «Пари» – генеральный партнер команды.

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