«Пари НН» получил две награды на MarSpo Awards 2024 за форму с цитатами Максима Горького
«Пари НН» получил две награды на премии по спортивному маркетингу MarSpo Awards 2024.
Клуб победил в номинации «Лучшая спонсорская активация (бюджет от 1 млн рублей)», а также занял второе место в номинации «Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом / организацией / событием».
Обе награды получены за представление альтернативного комплекта формы на сезон-2023/24, посвященную 155-летию Максима Горького. Нижний Новгород носил имя писателя с 1932 по 1990 год.
Инициатором выступила БК «Пари» – генеральный партнер команды.