Акция «Страховка на UFC» стартует в клубах BetBoom для новых гостей!

В ночь с 1 на 2 июня состоится турнир UFC 302. В главном поединке вечера встретятся Ислам Махачев и Дастин Порье, которые будут бороться за титул в легком весе. В честь этого события в клубах BetBoom для новых гостей начинается акция «Страховка на UFC».

Какие условия акции и период проведения?

Акция продлится с 31 мая по 2 июня. Акция распространяется на новых гостей клубов BetBoom, ранее не зарегистрированных в наземной сети букмекерской компании.

Гостю необходимо назвать на кассе промокод UFCBB и совершить ставку на бои UFC 302 в SportBoom.

В случае если ставка будет рассчитана как проигрышная, то BetBoom вернет фрибет равный номиналу ставки (но не более 3 000).

Акция действует во всех клубах! Для этого нужно:

● Найди ближайший клуб по ссылке (их более 350 по всей России!)

● Зарегистрируйся (не забудь взять паспорт)

● Смотри трансляцию на больших экранах и делай ставки в клубах BetBoom!

Дополнительные подробности по акции можно будет узнать у персонала клубов BetBoom.