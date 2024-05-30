Хавбек «Юве» Фаджоли о лудомании: «Ставки поглотили мою жизнь – мне было противно, но я уже не мог себя контролировать. Я никому не говорил, потому что мне было стыдно»

Теги Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Николо Фаджоли Футбол

Николо Фаджоли рассказал о борьбе с лудоманией.

Полузащитник «Ювентуса» был дисквалифицирован на 7 месяцев в октябре прошлого года за ставки на футбольные матчи. Еще 5 месяцев отстранения были заменены на обязательную терапию длительностью не менее полугода.

В мае Фаджоли сыграл за «Ювентус» впервые после отстранения, а также вошел в предварительный состав Италии на Евро-2024.

– Проблема была в том, что я уже не мог себя контролировать. Ставки поглотили мою жизнь, стали навязчивой идеей. Это был кошмар. Я знаю, что мне повезло, и что люди моего возраста попадают в более тяжелые ситуации, и я не имею права просить о сочувствии. Но и лицемерить я тоже не хочу.

Меня поглотила пустота. Здесь нет различий по социальному признаку, нет преимуществ или поблажек в зависимости от таланта. Все началось как игра. Я много играл, но не на себя и не на команду.

Я не хотел нарушать принципы, в которые я верю. Я знаю, это слово звучит нелепо, но для меня это важно. Мне казалось, что нет ничего плохого в том, чтобы одновременно играть в футбол и делать ставки, если одно никак не пересекается с другим. Я не причинял вреда спорту, не влиял на результаты и не ущемлял права других людей.

Когда заканчиваются 4-5-часовые тренировки, перед вами открывается бездна. Если у вас нет других интересов, то она затягивает вас. Мне было скучно. Я знаю, это звучит странно, но это так. Успех – это броня, которая не защищает от одиночества и не помогает бороться с праздностью.

Просто подумайте, у скольких писателей, музыкантов и актеров были еще более пагубные пристрастия. Скука разрушила мою жизнь, и каждую проблему, даже самую глупую, вроде ссоры или неудачного выступления, я компенсировал адреналином, который давали ставки. Каждый раз, когда я пользовался этим чертовым приложением, я чувствовал себя так, будто нахожусь на поле.

– Что вы чувствовали?

– Я никому не говорил, потому что мне было стыдно. В январе 2023 года я полностью потерял контроль над собой. Я не очень хорошо играл и еще хуже тренировался. Моя голова была занята другим.

Меня тошнило от того, как я жил, но я не мог без этого обойтись. Центром моей жизни стали ставки, а не футбол. Все словно перевернулось с ног на голову. Если я делал неточный пас, то винил во всем эту одержимость.

Я начал терапию, стал заглядывать внутрь себя, чтобы найти причины и понять, почему не смог справиться с пустотой.

За два дня до того, как мне домой пришла полиция, я перенес операцию и позвонил маме. Больше я не мог этого скрывать. Внешний фактор положил конец сложному периоду моей жизни и поставил меня перед выбором. Я хочу сказать всем ребятам, которые испытывают похожие трудности, что им не нужно бояться обратиться за помощью, – сказал Фаджоли в интервью La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
новость с всплывающим баннером букмекеров на БД против Реала))
+20
0
+20
Если читаете мой коммент, и играете ставки, мой Вам совет, дальше не играйте: потом Вы потеряете своих близких, друзей, деньги, а самое главное – это время не вернуть назад! Особенно игроками становятся те, у кого есть реальный потенциал в жизни, соображающие, беда в том, что думают сейчас сломать систему букмекерства..
+11
0
+11
Ответ Marcus-light
Не понимаю эту психологию, если честно. Ну то есть у раздолбаев по жизни - ещё куда ни шло, они с детства верят в счастливый билет и ачивки. Но вот когда человек и детства толком не имел, и всю свою сознательную жизнь дисциплинированно пашет, имеет большие вызовы каждую неделю - взять и ставить деньги.. Зачем, почему?
Вы и не поймете, потому что ограничены лишь своим восприятием мира.
Надо стараться смотреть на мир чужими глазами, но это трудно.
+7
0
+7
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Лудомания вроде не лечится) будет ставить, но уже не сам))
Лечится, как и любая другая зависимость, но редко.
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
Не понимаю эту психологию, если честно. Ну то есть у раздолбаев по жизни - ещё куда ни шло, они с детства верят в счастливый билет и ачивки. Но вот когда человек и детства толком не имел, и всю свою сознательную жизнь дисциплинированно пашет, имеет большие вызовы каждую неделю - взять и ставить деньги.. Зачем, почему?
Зависимость, как курение, алгоколь, игры, порнуха и тд
+1
0
+1
Не понимаю эту психологию, если честно. Ну то есть у раздолбаев по жизни - ещё куда ни шло, они с детства верят в счастливый билет и ачивки. Но вот когда человек и детства толком не имел, и всю свою сознательную жизнь дисциплинированно пашет, имеет большие вызовы каждую неделю - взять и ставить деньги.. Зачем, почему?
+1
-1
0
И сейчас так просто, нажал только кнопочку, а раньше до эпохи инета, надо было как минимум дойти до конторы или позвонить нужным людям.
0
0
0
"Я просто слил всех, кто в этом замешан" - добавил Фаджоли)
+1
-1
0
Закрыть казино , но оставить букмекеров .
По доступности и сравнения нет !
0
0
0
Ответ Андрей Л.
У нас Генич такой и что?
Ну он за Ювентус не играл.
0
0
0
Ответ Андрей Л.
У нас Генич такой и что?
Он бы поспорил с тобой на деньги, квартиру и машину, что он не такой.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий