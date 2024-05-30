Хавбек «Юве» Фаджоли о лудомании: «Ставки поглотили мою жизнь – мне было противно, но я уже не мог себя контролировать. Я никому не говорил, потому что мне было стыдно»

Николо Фаджоли рассказал о борьбе с лудоманией.

Полузащитник « » был дисквалифицирован на 7 месяцев в октябре прошлого года за ставки на футбольные матчи. Еще 5 месяцев отстранения были заменены на обязательную терапию длительностью не менее полугода.

В мае Фаджоли сыграл за «Ювентус» впервые после отстранения, а также вошел в предварительный состав Италии на Евро-2024.

– Проблема была в том, что я уже не мог себя контролировать. Ставки поглотили мою жизнь, стали навязчивой идеей. Это был кошмар. Я знаю, что мне повезло, и что люди моего возраста попадают в более тяжелые ситуации, и я не имею права просить о сочувствии. Но и лицемерить я тоже не хочу.

Меня поглотила пустота. Здесь нет различий по социальному признаку, нет преимуществ или поблажек в зависимости от таланта. Все началось как игра. Я много играл, но не на себя и не на команду.

Я не хотел нарушать принципы, в которые я верю. Я знаю, это слово звучит нелепо, но для меня это важно. Мне казалось, что нет ничего плохого в том, чтобы одновременно играть в футбол и делать ставки, если одно никак не пересекается с другим. Я не причинял вреда спорту, не влиял на результаты и не ущемлял права других людей.

Когда заканчиваются 4-5-часовые тренировки, перед вами открывается бездна. Если у вас нет других интересов, то она затягивает вас. Мне было скучно. Я знаю, это звучит странно, но это так. Успех – это броня, которая не защищает от одиночества и не помогает бороться с праздностью.

Просто подумайте, у скольких писателей, музыкантов и актеров были еще более пагубные пристрастия. Скука разрушила мою жизнь, и каждую проблему, даже самую глупую, вроде ссоры или неудачного выступления, я компенсировал адреналином, который давали ставки. Каждый раз, когда я пользовался этим чертовым приложением, я чувствовал себя так, будто нахожусь на поле.

– Что вы чувствовали?

– Я никому не говорил, потому что мне было стыдно. В январе 2023 года я полностью потерял контроль над собой. Я не очень хорошо играл и еще хуже тренировался. Моя голова была занята другим.

Меня тошнило от того, как я жил, но я не мог без этого обойтись. Центром моей жизни стали ставки, а не футбол. Все словно перевернулось с ног на голову. Если я делал неточный пас, то винил во всем эту одержимость.

Я начал терапию, стал заглядывать внутрь себя, чтобы найти причины и понять, почему не смог справиться с пустотой.

За два дня до того, как мне домой пришла полиция, я перенес операцию и позвонил маме. Больше я не мог этого скрывать. Внешний фактор положил конец сложному периоду моей жизни и поставил меня перед выбором. Я хочу сказать всем ребятам, которые испытывают похожие трудности, что им не нужно бояться обратиться за помощью, – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.