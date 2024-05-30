Гендиректор игорной зоны «Красная поляна»: «Мы не можем себя рекламировать вообще нигде. Ведем переговоры с властями»

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Гендиректор игорной зоны «Красная Поляна» Наталия Волдаева высказалась о рекламе казино в России.

- Считаете ли вы необходимым либерализацию законодательства по части рекламы казино? Каковы ваши аргументы?

– Ситуация такова, что сейчас мы не можем себя рекламировать вообще нигде и никак за пределами самой игорной зоны. Нам запрещено даже установить указатель.

Мы ведем переговоры с властями по этому вопросу. Причем мы не считаем, что необходимо рекламировать именно игру. Речь идет о возможности продвигать хотя бы игорные зоны как туристические локации, как драйвер событийного туризма. Мы и так расположены удаленно от больших городов и аэропортов.

Нам хотелось бы рекламироваться, например, в аэропортах, в наружной рекламе на трассах пути следования туриста, в специальных туристических изданиях, на сайтах и в СМИ и др.

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