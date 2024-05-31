В Италии 4 футболиста подозреваются в ставках на собственные матчи. Им грозит 3-летняя дисквалификация

Теги Ставки на спорт Федерация футбола Италии Беневенто Франческо Форте Гаэтано Летициа Энрико Бриньола Ставки на футбол Кристиан Пастина Ставки

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии (FIGC) начал разбирательство в отношении 4-х игроков «Беневенто».

Фигурантами дела стали Кристиан Пастина, Франческо Форте, Гаэтано Летициа и Энрико Бриньола. Футболисты выступали в Серии B за «Беневенто» в 2021-2023 годах.

Комитет уверен, что игроки делали ставки в течение сезонов 2021-2022 и 2022-2023 годов, напрямую или через посредников, на неавторизованных платформах, с результатами матчей в чемпионатах, которые подконтрольны FIGC.

Если будет установлено, что футболисты делали ставки на матчи «Беневенто», им грозит 3-летняя дисквалификация.

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