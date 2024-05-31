Хаби Алонсо, Зидан и Артета – в топ-5 фаворитов на пост главного тренера «Ман Сити»

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Букмекеры открыли линию на на преемника Пепа Гвардиолы.

Ранее в СМИ появились слухи, что испанский тренер и «Манчестер Сити» не смогли договориться о новом контракте. Роберто Де Дзерби – фаворит на пост главного тренера «Ман Сити». Вторым в списке идет Венсан Компани, недавно возглавивший «Баварию».

Претенденты на пост главного тренера «Ман Сити» по версии букмекеров:

  • Роберто Де Дзерби – 4.00;
  • Венсан Компани – 6.00;
  • Хаби Алонсо – 7.00;
  • Зинедин Зидан – 8.50;
  • Микель Артета – 10.0;
  • Юлиан Нагельсман – 10.0.

Контракт Гвардиолы с «горожанами» истекает в конце сезона-2024/25.

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2 комментария
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Неужели он уйдёт...
Наконец-то Сити можно будет возить рылом по газону.
Как же этого не хватает)
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