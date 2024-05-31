БЕТСИТИ стал призером премии MARSPO Awards 2024

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня натив Ставки

Букмекерская компания выиграла серебро в номинации «Лучший digital-проект в медиа».

30 мая в московском Mj Hall состоялась церемония награждения премии MARSPO Awards 2024.

MARSPO Awards – это престижная международная премия, которая отмечает лучшие проекты в области спортивного маркетинга. В этом году она прошла в седьмой раз.

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала серебряным призером в номинации «Лучший digital-проект в медиа». Второе место букмекер получил за спецпроект БЕТСИТИ Сити, который был разработан совместно со Sports и креативной студией «Сирена».

БЕТСИТИ Сити – это интерактивный город, объединивший все топовые спецпроекты компании, вышедшие на Sports. Среди них игры «Три в ряд», MEMO, тесты, квизы на тему спорта, а также крутые пасхалки, отсылающие к наиболее резонансным событиям в спорте последних лет.

БЕТСИТИ Сити стал популярным у пользователей Sports спецпроектом, установил ряд рекордов по таймспенду и продемонстрировал высокие показатели конверсии. На премии MARSPO спецпроект получил признание профессионального сообщества.

Читайте новости ставки в любимой соцсети
    Комментарии
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
    Реклама 18+
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий