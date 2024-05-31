«Аль-Наср» Роналду идет андердогом в финале Кубка короля против «Аль-Хилаля» Малкома

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«Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» сыграют за Кубок короля Саудовской Аравии.

Букмекеры считают, что «Аль-Хилаль» выиграет трофей и предлагают на этот исход коэффициент 1.61. Успех «Аль-Насра» котируется за 2.32.

Ранее «Аль-Хилаль» выиграл чемпионат Саудовской Аравии без единого поражения. «Аль-Наср» финишировал на 2-й строчке, а Криштиану Роналду с 35 голами стал лучшим бомбардиром.

Финал пройдет 31 мая и начнется в 21:00 мск.

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Кубок короля Саудовской Аравии – последняя в этом сезоне попытка Роналду взять трофей с «Аль-Насром»

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