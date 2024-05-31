Бобровский сделал 25 сэйвов с «Рейнджерс», шансы «Флориды» на Кубок Стэнли достигли 41,6%

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«Флорида» обыграла «Нью‑Йорк Рейнджерс» в 5-м матче финала Восточной конференции – 3:2.

Сергей Бобровский совершил 25 сэйвов и помог команде выйти вперед в серии (3:2). 

Шансы на победу «Флориды» в противостоянии оценены за 1.18 (вероятность – 84,7%). Успех «Рейнджерс» котируется за 4.80, что соответствует вероятности в 20,8%.

Букмекеры обновили линию на обладателя Кубка Стэнли в сезоне-2023/24. Шансы «Флориды» на Кубок Стэнли достигли 41,6%:

  • «Флорида» – 2.40 (вероятность – 41,6%);
  • «Даллас» – 3.55 (28%);
  • «Эдмонтон» – 4.00 (25%);
  • «Рейнджерс» – 9.20 (10,8%).

6-встреча серии между «Флоридой» и «Рейнджерс» пройдет 2 июня и начнется в 3:00 мск.

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1 комментарий
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Последние 3 матча у пантер значительное превосходство по броскам, и Бобу достаточно держать команду в игре.
Что он и делает.💪🏻
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