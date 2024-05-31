Бобровский сделал 25 сэйвов с «Рейнджерс», шансы «Флориды» на Кубок Стэнли достигли 41,6%
«Флорида» обыграла «Нью‑Йорк Рейнджерс» в 5-м матче финала Восточной конференции – 3:2.
Сергей Бобровский совершил 25 сэйвов и помог команде выйти вперед в серии (3:2).
Шансы на победу «Флориды» в противостоянии оценены за 1.18 (вероятность – 84,7%). Успех «Рейнджерс» котируется за 4.80, что соответствует вероятности в 20,8%.
Букмекеры обновили линию на обладателя Кубка Стэнли в сезоне-2023/24. Шансы «Флориды» на Кубок Стэнли достигли 41,6%:
- «Флорида» – 2.40 (вероятность – 41,6%);
- «Даллас» – 3.55 (28%);
- «Эдмонтон» – 4.00 (25%);
- «Рейнджерс» – 9.20 (10,8%).
6-встреча серии между «Флоридой» и «Рейнджерс» пройдет 2 июня и начнется в 3:00 мск.
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