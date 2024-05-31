20% сотрудников гемблинг-компаний Великобритании стесняются своей работы

Компания Engage Health Group опубликовала результаты опроса сотрудников гемблинг-индустрии.

В социологическом исследовании приняли участие 250 человек.

Из всех респондентов:

25 % сообщили, что чувствуют себя счастливыми на своей работе

48 % удовлетворены

13 % не испытывают сильных чувств

72% респондентов рекомендовали бы своего работодателя друзьям и членам семьи. 41% опрошенных сотрудников испытывает гордость за принадлежность к сектору азартных игр. При этом 20% стесняются своей причастности к гемблинг-индустрии.