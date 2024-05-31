20% сотрудников гемблинг-компаний Великобритании стесняются своей работы
Компания Engage Health Group опубликовала результаты опроса сотрудников гемблинг-индустрии.
В социологическом исследовании приняли участие 250 человек.
Из всех респондентов:
- 25 % сообщили, что чувствуют себя счастливыми на своей работе
- 48 % удовлетворены
- 13 % не испытывают сильных чувств
72% респондентов рекомендовали бы своего работодателя друзьям и членам семьи. 41% опрошенных сотрудников испытывает гордость за принадлежность к сектору азартных игр. При этом 20% стесняются своей причастности к гемблинг-индустрии.