Первый тайм — он важный самый! VAR довез клиенту BetBoom «низовой» экспресс из матчей РПЛ с выигрышем свыше 321 000 рублей!

Вечер минувшей субботы оказался удачным для клиента BetBoom — он собрал экспресс из пяти игр финального тура РПЛ и выиграл более 321 000 рублей со ставки в 2 500. В каждом из матчей беттор взял «низовой» тотал 1-го тайма с коэффициентами от 2.10.

Чемпионские матчи между «Краснодаром» и «Динамо», а также «Зенитом» и «Ростовом» прошли по плану клиента BetBoom — команды не рисковали и свели голевые моменты до минимума. Итог первых таймов получился закономерным — 0:0 в каждом из матчей.

Игра «Оренбурга» и «Спартака» оказалась более нервной. Беттор поставил на то, что первая половина встречи закончится без голов. Команды обменялись всего двумя стопроцентными моментами, которые остались без логического завершения. В самом начале встречи голкипер хозяев вытащил мяч с линии ворот, а в середине тайма вратарь москвичей спас свою команду после чистого выхода 1 на 1. Но счёт тайма остался прежним, чем продолжил победную серию клиента BetBoom.

Наиболее стрессовой оказалась встреча между «Балтикой» и «Локомотивом». Беттор предположил, что первая половина матча закончится тоталом 1.5 меньше, но «железнодорожники» забили уже на 8-ой минуте. Затем был голевой шанс уже у хозяев, но защитник «Локо» вынес мяч c линии ворот. Пиковым моментом тайма стал ответный гол «Балтики» на 36-ой минуте, но и тут удача оказалась на стороне клиента — вмешался VAR и отменил взятие ворот из-за небольшого офсайда. В итоге первая половина так и завершилась со счётом 0:1, чем принесла клиенту BetBoom солидный выигрыш в более, чем 321 000 рублей!

Также напоминаем, что сейчас в BetBoom проходит акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых вариантов экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.